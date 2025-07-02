LEGO намеревается вернуться в Россию

Компания Lego прекратила свою деятельность в РФ летом 2022 года. Так, в начале июня из-за перебоев с поставками на время приостановили работу ряда официальных магазинов бренда, а в июле был расторгнут договор о сотрудничестве с российским дистрибьютором конструкторов, компанией «Мир кубиков». В тот же месяц Минпромторг внесло Lego в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.