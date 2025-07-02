Лариса Гузеева впервые вышла на связь после обвинений в мошенничестве

Однако теледива упорно избегала публичных комментариев по поводу аферы со строительством вилл на Бали. Лишь сегодня вечером Гузеева неожиданно прервала молчание, разместив новую запись в блоге. Но в этом сообщении она неожиданно затронула тему изменений во внешности и своей привязанности к головным уборам.