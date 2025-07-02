Лариса Гузеева впервые вышла на связь после обвинений в мошенничестве

Июнь 2025 года стал для Ларисы Гузеевой периодом серьезных испытаний, и причина вовсе не в ненастной погоде, воцарившейся в столице. Звезда Первого канала оказалась в центре скандала из-за прошлогодней рекламы в социальных сетях и даже попала в поле зрения правоохранительных органов.
Однако теледива упорно избегала публичных комментариев по поводу аферы со строительством вилл на Бали. Лишь сегодня вечером Гузеева неожиданно прервала молчание, разместив новую запись в блоге. Но в этом сообщении она неожиданно затронула тему изменений во внешности и своей привязанности к головным уборам.
Впрочем, внимательные поклонники усмотрели в словах артистки скрытый подтекст, предположив, что ведущая шоу «Давай поженимся!» таким образом выразила претензии к тем, кто ограниченно воспринимает ситуацию, не проявляет гибкости и мудрости, возлагая на неё ответственность без оснований.
Напомним, скандал вокруг Гузеевой вспыхнул после раскрытия масштабного мошенничества бизнесмена, которого телеведущая недавно активно продвигала. Она убеждала подписчиков приобретать у него балийские виллы, однако позднее выяснилось, что псевдопредприниматель присвоил средства, не выполнив обязательств. Обманутые дольщики обратились в полицию и потребовали проверить причастность Гузеевой к афере, поскольку доверились Сергею Домогацкому, опираясь на авторитет медийной личности.
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