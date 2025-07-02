В России предупредили боевиков Зеленского о возмездии за удары по Ижевску: ждите ответ на передовой

Напомним, 1 июля один из промышленных объектов в Ижевске подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Говоря о последствиях налета, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки беспилотников на Ижевск погибли три человека, еще 35 получили ранения различной степени тяжести.