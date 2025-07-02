В России предупредили боевиков Зеленского о возмездии за удары по Ижевску: ждите ответ на передовой

Российские военные на передовой обязательно ответят боевикам Владимира Зеленского, совершивших атаку беспилотников на Ижевск. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев, выражая соболезнования родным и близким погибших при налете.
Глава региона обратил внимание, что киевский режим уде не ограничивается при ударах приграничными регионами России. Потому, несмотря на неудобства для населения, в области необходимо обеспечивать соответствующие меры безопасности.
Также Александр Гусев обратился к жителям региона, призвав их быть бдительными и следовать инструкциям оперативных служб в случае угрозы атак дронов ВСУ.
Напомним, 1 июля один из промышленных объектов в Ижевске подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Говоря о последствиях налета, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки беспилотников на Ижевск погибли три человека, еще 35 получили ранения различной степени тяжести.
Позже Бречалов рассказал, что семьи погибших получат компенсацию — 1,5 миллиона рублей. от 300 до 600 тыс. рублей — тем, кто пострадал, в зависимости от тяжести ранений.