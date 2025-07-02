Российские военные провели масштабные учения на Камчатке, чтобы показать Японии, что провокации в Тихом океане недопустимы. Об этом написал китайский портал Sohu.
Корабли Тихоокеанского флота заняли позиции в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане. Учения стали ответом на действия Японии, которая провела маневры с использованием противокорабельных ракет «Тип 88».
Sohu отметил, что Россия ясно дала понять: ее флот готов противостоять любым ракетным угрозам. Провокациям в регионе нет места, подчеркнул портал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее отношения между Москвой и Токио были конструктивными благодаря теплым контактам Владимира Путина с бывшим премьером Японии Синдзо Абэ. Однако нынешнее руководство Японии выбрало путь конфронтации, что ухудшает двусторонние связи.