Мистический бонус: каким знакам зодиака повезет в июле 2025 года

Июль 2025 года обещает быть ярким, насыщенным и непредсказуемым. Астрологический фон месяца богат на события: 6 июля произойдет Новолуние в Раке, пробуждающее все, что связано с домом, семьей и глубинными чувствами, а уже 21 июля ретроградный Хирон в Овне подбросит пищу для размышлений о старых ошибках и незакрытых эмоциональных долгах. Все это создает уникальный фон — время, когда можно и нужно делать шаг вперед, но очень осознанно. Некоторые почувствуют, как будто весь космос настроен против, другие — как будто он работает исключительно на них. Трех счастливчиков зодиакального круга, которых ждет удача в июле, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.