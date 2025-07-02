Мистический бонус: каким знакам зодиака повезет в июле 2025 года

Июль 2025 года обещает быть ярким, насыщенным и непредсказуемым. Астрологический фон месяца богат на события: 6 июля произойдет Новолуние в Раке, пробуждающее все, что связано с домом, семьей и глубинными чувствами, а уже 21 июля ретроградный Хирон в Овне подбросит пищу для размышлений о старых ошибках и незакрытых эмоциональных долгах. Все это создает уникальный фон — время, когда можно и нужно делать шаг вперед, но очень осознанно. Некоторые почувствуют, как будто весь космос настроен против, другие — как будто он работает исключительно на них. Трех счастливчиков зодиакального круга, которых ждет удача в июле, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Дева.
Вы в ударе — и это видно невооруженным глазом. Июль сделает вас не только активнее, но и заметнее: окружающие начнут видеть в вас настоящего лидера, эксперта, вдохновителя. Это отличный период, чтобы продвигать свои идеи, брать на себя больше ответственности и проявлять инициативу. Особенно хорошо пойдут дела в спорте, переговорах, в любых делах, где важна личная энергия. Да, кому-то вы покажетесь чересчур настойчивой, но только потому, что вы знаете, чего хотите, и не боитесь этого добиваться. Отличное время, чтобы усилить личный бренд и собрать команду союзников.
Скорпион.
Июль будит в вас дух странствий — и не только в географическом смысле. Хочется новых впечатлений, ярких идей, общения с теми, кто мыслит нестандартно. Вы открыты к переменам, и именно это запускает цепочку удачи. Возможны интересные знакомства, вдохновляющие поездки или даже внутренние прорывы, которые перевернут привычный взгляд на мир. Не бойтесь пробовать новое — сейчас как раз тот период, когда даже маленькое приключение может перерасти во что-то грандиозное. И да, ближе к концу месяца удача подкинет очень личный, почти мистический бонус.
Стрелец.
Вы заряжены на результат, и это не останется незамеченным. Ваша амбициозность дает плоды: профессиональные задачи решаются легче, а авторитет растет. Но главное, открываются перспективы в финансовой сфере. Кто-то предложит вам интересный проект, к кому-то вернется старый должок, а у кого-то партнер получит прибавку, которая отразится и на вас. Интуиция вас не подведет — если чувствуете, что пора рискнуть, смело делайте шаг. Деньги этим летом идут туда, где есть энергия, страсть и желание действовать. Все это у вас есть, осталось лишь протянуть руку.
Ясновидящая Кажетта также рассказала «ВМ», кому из знаков зодиака не повезет в этом месяце. Июль решил проверить их на прочность.