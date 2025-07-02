В России предложили ввести месячный отпуск за преданность одной компании

Общественники предлагают следующую модель реализации данной инициативы: предоставление не менее 22 рабочих дней отпуска (один календарный месяц) после пяти лет непрерывного стажа с возможностью разделения (но не менее чем на две части по 14 дней). Финансирование может быть организовано по смешанной схеме: 50% оплаты сохраняется за работодателем, 50% может компенсироваться через механизм налоговых вычетов в рамках взаимодействия с Федеральной налоговой службой.