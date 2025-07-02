«30 млн рублей»: стал известен призовой фонд «Интервидения»

Сообщается, что участник «Интервидения» должен иметь карьерный путь, награды различных национальных премий, участие в концертах на телевидении, ротации на радио и высокие показатели на платформе YouTube. К тому же ограничение по количеству участников на сцене — до шести человек. А песня должна тематически соответствовать ценностям конкурса, среди которых выделены: традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, уважение к национальной идентичности, поддержка талантов, а также укрепление межнациональных связей.