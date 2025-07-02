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В четыре района Красноярска начинают возвращать горячую воду

После гидравлических испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-2 и устранения дефектов на сетях потребителям со 2 июля начнет поступать горячая вода.

Источник: AP 2024

Напомним, без нее жители Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов провели почти 10 дней, с 23 июня по 2 июля.

«Потребителям по контуру Красноярской ТЭЦ-2 горячая вода возвращается. Для этого службы проводят необходимую работу на оборудовании. Уведомление о необходимости открыть входные задвижки выдано управляющим компаниям и ТСЖ», — сообщили сегодня в СГК.

Отметим, процесс возвращения горячего водоснабжения после отключений ТЭЦ на профилактику постепенный: вода поступает в систему и, как правило, появляется в жилых домах и других зданиях в течение суток.

Напомним, следующие на очереди гидравлические испытания — по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Они пройдут поочередно: 1 этап — с 14 по 24 июля — Советский район и Покровский; 2 этап — с 14 по 19 августа — часть Советского района (Металлургов и Воронова).