В четыре района Красноярска начинают возвращать горячую воду

Напомним, без нее жители Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов провели почти 10 дней, с 23 июня по 2 июля.
«Потребителям по контуру Красноярской ТЭЦ-2 горячая вода возвращается. Для этого службы проводят необходимую работу на оборудовании. Уведомление о необходимости открыть входные задвижки выдано управляющим компаниям и ТСЖ», — сообщили сегодня в СГК.
Отметим, процесс возвращения горячего водоснабжения после отключений ТЭЦ на профилактику постепенный: вода поступает в систему и, как правило, появляется в жилых домах и других зданиях в течение суток.
Напомним, следующие на очереди гидравлические испытания — по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Они пройдут поочередно: 1 этап — с 14 по 24 июля — Советский район и Покровский; 2 этап — с 14 по 19 августа — часть Советского района (Металлургов и Воронова).