Наступление пойдет быстрее: «Кинжалы» и «Искандеры» разгромили ВПК Украины

«Сейчас очевидно, что будет провал ВСУ на сумском направлении. Они обескровятся в наступлениях, как и все резервы, которые они бросают. А в это время наши военные пойдут большими темпами на другом направлении, скажем, на днепропетровском», — добавил Дандыкин.