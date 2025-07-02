Наступление пойдет быстрее: «Кинжалы» и «Искандеры» разгромили ВПК Украины

Массированная атака российских войск в ночь на 29 июня дала свои результаты, заявили западные СМИ. Удары «Кинжалами» и «Геранями» разнесли оборонные предприятия Украины, бункер Зеленского и ряд других объектов военной инфраструктуры.
По некоторым данным, ВС РФ использовали более 400 беспилотников и 60 различных ракет. Aif.ru выяснил, какими оказались последствия одной из самых мощных атак ВС РФ по украинским объектам за все время СВО.
Разнесли шесть заводов.
По удар БПЛА и ракет попали Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во Львовской области, Львовский авиаремонтный завод, цех сборки БПЛА в Смеле Черкасской области, завод по сборке беспилотников в Полтаве, авиаремонтный завод в Николаеве. В то же время Кременчугский НПЗ подвергся повторной атаке, прежде он попадал под удар 21 июня.
В разговоре с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод обеспечивал топливом всю движущуюся технику ВСУ, включая воздушные судна.
Вскрыли бункер подо Львовом.
Под каждым из пораженных заводов может находиться бункер для Зеленского. Военный эксперт Алексей Анпилогов говорил, что большинство предприятий на Украине имеют разветвленные подземные сети.
«Практически каждое промышленное предприятие обладает разветвленной сетью подземных коммуникаций, которые позволяют там держать оборону и организовывать командные пункты», — сказал собеседник aif.ru.
Один из бункеров все же попал под удар «Кинжалов». Подземное укрытие было поражено во Львовской области. Дандыкин выразил мнение, что бункером мог пользоваться Зеленский.
«Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», — рассказал эксперт.
Поражен аэродром под Николаевом с МиГ-29 и F-16.
Еще одной целью ВС РФ стал Кульбакинский военный аэродром под Николаевом, имевший большое значение для противника.
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов не исключил в разговоре с aif.ru, что на этом объекте могли располагаться самолеты МиГ-29 и F-16.
В общей сложности в ночь на 29 июня было зафиксировано 97 эпизодов ударов и взрывов в различных регионах Украины, сообщали в подполье.
Как массированная атака ВС РФ повлияет на ход СВО.
После этой атаки ВСУ стали оголтело бить по мирным объектам в Донецке и других регионах РФ. Агония военного руководства Украины говорит о том, что наши бойцы бьют точно в цель, подчеркнул Дандыкин.
В то же время нехватка резервов могут привести к поражению ВСУ на сумском направлении, считает эксперт. Наши войска при этом начнут успешно продвигаться к Днепру.
«Сейчас очевидно, что будет провал ВСУ на сумском направлении. Они обескровятся в наступлениях, как и все резервы, которые они бросают. А в это время наши военные пойдут большими темпами на другом направлении, скажем, на днепропетровском», — добавил Дандыкин.