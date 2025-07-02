Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семидесятилетний пермяк осужден за неуплату около полутора миллионов рублей алиментов детям

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 70-летнему жителю города.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 70-летнему жителю города. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей.

Фигурант, на которого по решению суда была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочерей, будучи привлеченным к административной ответственности за неисполнение этой обязанности, продолжил уклоняться от уплаты. Общая сумма задолженности составила около 1,5 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.