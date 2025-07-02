Семидесятилетний пермяк осужден за неуплату около полутора миллионов рублей алиментов детям

Фигурант, на которого по решению суда была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочерей, будучи привлеченным к административной ответственности за неисполнение этой обязанности, продолжил уклоняться от уплаты. Общая сумма задолженности составила около 1,5 млн рублей.