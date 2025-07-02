Стала известна сумма, которую заплатит «ангарский маньяк» за моральный вред

На данный момент преступник отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6 — его осудили за серию жестоких убийств в период 1990—2010 годов. Известно, что он шьет вещи для нужд СВО, слушает радио и читает детективные книги. На данный момент Попков не контактирует с журналистами по просьбе своей семьи.