Стала известна сумма, которую заплатит «ангарский маньяк» за моральный вред

Михаил Попков должен выплатить миллионный долг за нанесение морального вреда.
Серийный убийца Михаил Попков по прозвищу «Ангарский маньяк», приговоренный к пожизненному заключению за убийство 85 женщин в Иркутской области, должен выплатить около 10 млн рублей в качестве задолженности по компенсации морального вреда. Об этом сообщили правоохранители.
«Общая сумма долга Попкова близка к 10 миллионам рублей. Основная часть этой суммы связана с компенсацией за моральный вред, а также с исполнением судебных сборов», — передает ТАСС данные от правоохранительных органов.
Согласно информации из Единого государственного реестра исполнительных производств, в отношении Михаила Попкова возбуждено 16 исполнительных производств по взысканию долгов. При этом 14 из них связаны с компенсацией морального вреда.
На данный момент преступник отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6 — его осудили за серию жестоких убийств в период 1990—2010 годов. Известно, что он шьет вещи для нужд СВО, слушает радио и читает детективные книги. На данный момент Попков не контактирует с журналистами по просьбе своей семьи.
При этом 1 июля в суд Иркутской области было направлено очередное уголовное дело против «Ангарский маньяк». Его обвиняют в убийстве женщины в 2011 году, которое произошло в парке «Современник» города Ангарска.