Туркестанская область стала антилидером Казахстана по приросту населения — инфографика

На 1 июня 2025 года численность населения Казахстана составила 20 370 672 человека. С начала года прирост составил 87,2 тысячи человек, в том числе:
- за счет естественного прироста — на 80 тысяч человек;
- за счет миграции — на 7,2 тысячи человек.
Туркестанская область стала антилидером Казахстана по приросту населения. Хотя регион лидирует по естественному приросту, из него уезжает больше людей, чем рождается:
- с начала 2025 года естественный прирост составил 15 372 человека;
- за тот же период из области уехал 18 421 человек.
За это же время в Астане прирост населения составил около 37 тысяч человек, в Алматы — почти 23 тысячи человек.