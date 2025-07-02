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Туркестанская область стала антилидером Казахстана по приросту населения — инфографика

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о внутренней миграции за шесть месяцев.

Источник: Sputnik.kz

На 1 июня 2025 года численность населения Казахстана составила 20 370 672 человека. С начала года прирост составил 87,2 тысячи человек, в том числе:

  • за счет естественного прироста — на 80 тысяч человек;
  • за счет миграции — на 7,2 тысячи человек.

Туркестанская область стала антилидером Казахстана по приросту населения. Хотя регион лидирует по естественному приросту, из него уезжает больше людей, чем рождается:

  • с начала 2025 года естественный прирост составил 15 372 человека;
  • за тот же период из области уехал 18 421 человек.

За это же время в Астане прирост населения составил около 37 тысяч человек, в Алматы — почти 23 тысячи человек.