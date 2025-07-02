В Приморье ОПГ из главбуха и семи медиков похитила 46 млн рублей

В Приморье завершено расследование дела, связанного с крупным хищением бюджетных средств, к которому причастны сотрудники районной больницы в Надеждинском районе.
По данным краевого управления МВД, в течение четырёх лет главный бухгалтер медучреждения систематически увеличивала заработную плату группе сотрудников, что привело к ущербу для бюджета, превышающему 46 миллионов рублей.
Как установили правоохранители, 64-летняя женщина, проживающая в районе, разработала схему, позволявшую незаконно получать деньги, и привлекла к ней ещё семерых коллег. Средства, начисленные в виде необоснованно завышенных зарплат, переводились на счета участников схемы. После обналичивания часть денег распределялась между соучастниками, а оставшаяся сумма передавалась бухгалтеру.
Все фигуранты дела уволены и привлекаются к ответственности по статье, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы и значительный штраф. В ходе следствия были проведены обыски, изъяты технические устройства и банковские карты, на которые поступали незаконные выплаты. Также наложен арест на имущество обвиняемых. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд, а фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, обвиняемых в хищении алмазного сырья у добывающей компании «Алроса» для последующей контрабанды в Армению.