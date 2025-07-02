В Приморье ОПГ из главбуха и семи медиков похитила 46 млн рублей

Все фигуранты дела уволены и привлекаются к ответственности по статье, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы и значительный штраф. В ходе следствия были проведены обыски, изъяты технические устройства и банковские карты, на которые поступали незаконные выплаты. Также наложен арест на имущество обвиняемых. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд, а фигуранты находятся под подпиской о невыезде.