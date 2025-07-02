В Прикамье неадекватного мужчину сняли с крыши и передали приставам

Приехавшие на вызов сотрудники Кунгурской ПСС сперва пытались уговорить мужчину спуститься, но тот делать этого не желал. Наконец один из спасателей сам поднялся на крышу и, пока собеседник отвлёкся, провёл силовой захват. Это позволило двум другим спасателям, а также сотруднику федеральной службы судебных приставов, который также находился на месте событий, подняться на крышу и применить спецсредства, чтобы обезвредить мужчину.