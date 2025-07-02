В Прикамье неадекватного мужчину сняли с крыши и передали приставам

Спасателям в городе Кунгуре Пермского края пришлось снимать с крыши человека в неадекватном состоянии, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.
Инцидент произошёл утром 1 июля. От единой дежурно-диспетчерской службы поступила информация, что на крыше дома по улице Молодёжной находится неадекватный мужчина, и чтобы снять его оттуда, нужна помощь спасателей.
Приехавшие на вызов сотрудники Кунгурской ПСС сперва пытались уговорить мужчину спуститься, но тот делать этого не желал. Наконец один из спасателей сам поднялся на крышу и, пока собеседник отвлёкся, провёл силовой захват. Это позволило двум другим спасателям, а также сотруднику федеральной службы судебных приставов, который также находился на месте событий, подняться на крышу и применить спецсредства, чтобы обезвредить мужчину.
После этого обездвиженного человека привязали к носилкам и с помощью альпинистского снаряжения и стремянки спустили на землю, где передали сотрудникам скорой помощи и службы судебных приставов.
В УФССП по Пермскому краю пока не прокомментировали инцидент.