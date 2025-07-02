Эта ягода способна отравить вас! Врач предпупредил об опасности шелковицы

Врач также указала на то, что шелковица имеет низкий гликемический индекс, что делает ее безопасной для людей с диабетом. Тем не менее, она предостерегла, что дети должны быть особенно осторожны, так как часто едят ягоды прямо с дерева без завтрака, что может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Кроме того, Павлова добавила, что собирать шелковицу вблизи дорог опасно из-за возможности накопления тяжелых металлов в плодах.