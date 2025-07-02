Эта ягода способна отравить вас! Врач предпупредил об опасности шелковицы

Специалист в области общей практики Елена Павлова сделала заявление о возможной опасности употребления шелковицы на голодный желудок. В интервью NEWS.ru она подчеркнула, что хотя эта ягода и содержит множество полезных веществ, ее неправильное употребление может привести к расстройству пищеварения и даже проявлениям отравления.
Шелковица известна своим богатым составом, включающим витамины B, C, K2, а также калий, магний, железо и антиоксиданты. Эти компоненты способствуют поддержанию сердечно-сосудистой системы, улучшению зрения и укреплению иммунитета. Кроме того, наличие клетчатки в ягоде способствует улучшению пищеварения. Однако Павлова отметила, что употребление шелковицы в больших количествах и на голодный желудок может быть чревато неприятными последствиями, такими как тошнота, диарея и рвота.
Врач также указала на то, что шелковица имеет низкий гликемический индекс, что делает ее безопасной для людей с диабетом. Тем не менее, она предостерегла, что дети должны быть особенно осторожны, так как часто едят ягоды прямо с дерева без завтрака, что может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Кроме того, Павлова добавила, что собирать шелковицу вблизи дорог опасно из-за возможности накопления тяжелых металлов в плодах.
Таким образом, несмотря на полезные свойства шелковицы, чрезмерное употребление этой ягоды может негативно сказаться на здоровье, особенно у детей.