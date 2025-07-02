«Задержано более 20 рейсов»: туман парализовал работу аэропорта в Новосибирске

«В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов», — говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что в данный момент более 20 рейсов задерживаются. На онлайн-табло указано, что задержки касаются рейсов из разных городов, включая Санкт-Петербург и Пекин.