Три компании-разработчика игры «Мир танков» перешли в собственность России

Согласно данным регистрационного сервиса, с 11 июня 2024 года 100% акций компании «Леста» принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). Полный переход в государственную собственность организаций «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» был завершен 18 июня. Все три юридических лица сохраняют статус действующих.