Три компании-разработчика игры «Мир танков» перешли в собственность России

Три юридических лица, связанных с разработкой игры «Мир танков» — «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» — официально перешли под российскую юрисдикцию. Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов, доступных РИА Новости.
Согласно данным регистрационного сервиса, с 11 июня 2024 года 100% акций компании «Леста» принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). Полный переход в государственную собственность организаций «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» был завершен 18 июня. Все три юридических лица сохраняют статус действующих.
Достоверность информации о переходе прав собственности подкрепляется официальными записями в ЕГРЮЛ, где четко отображены все изменения в составе учредителей данных организаций.
Ранее KP.RU писал, что решение арбитражного суда от 17 июня привело к смене формы собственности в аэропорту Домодедово — отныне один из ключевых аэропортов столицы перешел под государственный контроль, прекратив существование как частное предприятие.