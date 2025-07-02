Sohu: Учения на Камчатке — сигнал России Японии о недопустимости провокаций

По информации портала, развертывание российских военных кораблей в боевые позиции в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, в рамках плановых учений Тихоокеанского флота, стало ответом на учения Японии с применением противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».