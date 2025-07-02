Sohu: Учения на Камчатке — сигнал России Японии о недопустимости провокаций

Российские военные учения на полуострове Камчатка следует рассматривать как предупреждение Японии о недопустимости провокационных действий в Тихом океане. Такое мнение высказал китайский новостной портал Sohu.
По информации портала, развертывание российских военных кораблей в боевые позиции в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, в рамках плановых учений Тихоокеанского флота, стало ответом на учения Японии с применением противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».
Sohu считает, что действия России направлены на то, чтобы ясно дать понять Японии, что в Тихом океане нет места для провокаций.
— У вас ракеты — у меня флот. В Тихом океане нет места провокациям, — говорится в материале, объясняя смысл российских учений.
В китайском издании Baijiahao 27 июня рассказали, что Москва жестко ответила Японии на постоянное давление со стороны Токио, а также требование отдать Курильские острова.
Недавно в Японии заявили, что, несмотря на напряженные отношения, правительство страны продолжает стремиться к заключению мирного договора с Россией.