В столице Прикамья открылась фотовыставка «Пермь: взгляд сквозь годы»

В Перми сохранились дома и улицы, по которым ходили наши земляки в начале прошлого века. Есть и фотографии этих мест, сделанные сто и более лет назад, например, фото Дома Мешкова и Дома Дягилевых, Егошихинского пруда, усадьбы купца Гаврилова, перекрестков центральных улиц.