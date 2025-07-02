В столице Прикамья открылась фотовыставка «Пермь: взгляд сквозь годы»

Экспозиция, содержащая фотографии Перми конца XIX — первой половины XX века, открылась в фойе здания городской администрации (ул. Ленина, 23).
В Перми сохранились дома и улицы, по которым ходили наши земляки в начале прошлого века. Есть и фотографии этих мест, сделанные сто и более лет назад, например, фото Дома Мешкова и Дома Дягилевых, Егошихинского пруда, усадьбы купца Гаврилова, перекрестков центральных улиц.
Авторы проекта «Пермь: взгляд сквозь годы» — пермский фотограф Лейла Туркина, заслуженный художник международной федерации фотоискусства (EFIAP), участница более 160 международных, всероссийских и региональных фотовыставок, и кандидат исторических наук Владимир Туркин — обозначили жанр своей работы как «фотографическая фантазия» на тему быстротекущего времени.
Авторы работают над проектом с 2013 года. В нем использованы фотографии Перми конца XIX — первой половины XX века из фондов Государственного архива Пермского края, Пермского краеведческого музея, Архива города Перми, Пермского государственного архива социально-политической истории, из собрания пермского коллекционера Михаила Кориненко и личных архивов пермяков.