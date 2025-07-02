84% красноярок пользуются косметикой в повседневной жизни

Современные красноярки знают, как подчеркнуть свою индивидуальность и уверенность с помощью бьюти-продуктов. Исследование SOKOLOV выявило, какие косметические средства и аксессуары являются незаменимыми в повседневной жизни женщин города, а также на что они готовы тратить деньги ради своего образа.
Косметика на каждый день.
По данным исследования, 84% красноярок ежедневно используют декоративную косметику. В числе самых популярных средств — тональные основы (50%), блески для губ (42%) и консилеры (45%). При этом 47% женщин не покидают дом без туши для ресниц, а 37% обязательно наносят румяна. Увлажняющий крем — обязательный атрибут в косметичках 62% опрошенных, а кремы для рук и тела имеют 48%. Более того, 31% девушек всегда держат под рукой маски, патчи и скрабы, используя их не только в выходные.
Украшения важнее укладки.
Интересно, что 25% красноярок считают украшения ключевым элементом своего образа. Каждый день 36% из них надевают серьги, 37% — цепочки, а 27% не расстаются с обручальным кольцом. Более половины опрошенных (46%) выбирают украшения в зависимости от настроения, а 34% носят свои любимые изделия годами.
Сумка как обязательный атрибут.
Почти половина (48%) женщин уверены, что сумка — это не просто аксессуар, а важная часть стиля. Наиболее популярными являются кроссбоди-сумки, которые предпочитают 54% опрошенных. Они удобны и стильны, оставляя руки свободными. Однако объемные шопперы также не теряют актуальности — 41% девушек выбирают их за возможность разместить все необходимые бьюти-продукты.
Готовность инвестировать в красоту.
При подготовке к важным мероприятиям красноярки чаще всего тратят деньги на одежду (41%), косметику (32%) и украшения (55%). Причем каждая вторая готова потратить на украшения от 5 до 15 тысяч рублей, а 11% — от 15 до 30 тысяч. Интересно, что в отличие от дорогих аксессуаров, косметика чаще всего остается бюджетной: 62% женщин ограничиваются суммой до 5 тысяч рублей.
Таким образом, красноярские девушки демонстрируют, что уверенность в себе и стильный образ можно создать с помощью продуманной бьюти-рутины и небольших инвестиций в качественные аксессуары.