84% красноярок пользуются косметикой в повседневной жизни

По данным исследования, 84% красноярок ежедневно используют декоративную косметику. В числе самых популярных средств — тональные основы (50%), блески для губ (42%) и консилеры (45%). При этом 47% женщин не покидают дом без туши для ресниц, а 37% обязательно наносят румяна. Увлажняющий крем — обязательный атрибут в косметичках 62% опрошенных, а кремы для рук и тела имеют 48%. Более того, 31% девушек всегда держат под рукой маски, патчи и скрабы, используя их не только в выходные.