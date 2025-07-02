В Госдуме предложили новые меры защиты детей в интернете

Кроме того, она попросила представить статистику по количеству обращений, поступивших в ведомство и его региональные подразделения в 2022—2025 годах относительно случаев выявления противоправного контента на интернет-ресурсах. В частности, парламентарий запросила данные с разбивкой по категориям информации, количеству рассмотренных в РКН обращений, числу интернет-ресурсов, к которым был ограничен доступ по итогам рассмотрения жалоб. Также ей нужны сведения о протоколах по административным правонарушениям и лицах, привлеченных к ответственности после проверок.