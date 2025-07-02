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Растениевод Ганичкина рассказала, чем помочь малине на даче в дожди

Эта ягода не любит дождь и требует для вызревания большого количества солнца.

Источник: Аргументы и факты

Холодная и дождливая погода в начале июля может стоить дачникам урожая малины.

Об этом в разговоре с aif.ru сообщила растениевод Октябрина Ганичкина.

«От погоды, которая сейчас стоит — холодной и дождливой — страдают все плодово-ягодные, и малина не исключение. Ей нужно много солнца для вызревания, сейчас малинник его очень сильно недополучает. Плюс малина не любит много воды. В таких условиях ягоды на ней могут вовсе не созреть», — говорит Ганичкина.

Эксперт советует соорудить навес над кустами малины на участке и подкормить их жидкими минеральными удобрениями, а еще — избавляться от сорняков вокруг кустов.

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