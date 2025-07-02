Растениевод Ганичкина рассказала, чем помочь малине на даче в дожди

«От погоды, которая сейчас стоит — холодной и дождливой — страдают все плодово-ягодные, и малина не исключение. Ей нужно много солнца для вызревания, сейчас малинник его очень сильно недополучает. Плюс малина не любит много воды. В таких условиях ягоды на ней могут вовсе не созреть», — говорит Ганичкина.