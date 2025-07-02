Москвичи назвали желаемый размер минимальной зарплаты

В то же время, самые скромные ожидания зафиксированы среди жителей Кирова — 48 500 рублей, Рязани и Ижевска — по 49 300 рублей, а также Нижнего Новгорода — 49 600 рублей, Ярославля — 50 500 рублей и Томска — 50 700 рублей. Аналитики отмечают, что наиболее заметный рост ожиданий по МРОТ за последние шесть месяцев был зафиксирован в Астрахани (51 000 рублей), Волгограде (50 900 рублей), Пензе (50 800 рублей), Нижнем Новгороде и Ижевске — в этих городах рост составил 3%.