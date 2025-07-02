Москвичи назвали желаемый размер минимальной зарплаты

Москвичи заявили, что желаемый для них МРОТ должен превышать существующий в два раза.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска предъявляют самые высокие требования к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) среди россиян. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob по итогам исследования.
«Москвичи считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62 900 рублей в месяц», — отмечается в материалах исследования SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС. Эти зарплаты почти вдвое превышает действующий МРОТ в Москве — 32 916 рублей.
Следом за Москвой по уровню ожиданий располагается Санкт-Петербург, где респонденты назвали приемлемым МРОТ на уровне 59 тысяч рублей. В Хабаровске жители считают справедливым минимальным доходом сумму в 58 700 рублей. В пятерку городов с наиболее высокими запросами также вошли Казань — 55 800 рублей, и Владивосток — 55 700 рублей.
В то же время, самые скромные ожидания зафиксированы среди жителей Кирова — 48 500 рублей, Рязани и Ижевска — по 49 300 рублей, а также Нижнего Новгорода — 49 600 рублей, Ярославля — 50 500 рублей и Томска — 50 700 рублей. Аналитики отмечают, что наиболее заметный рост ожиданий по МРОТ за последние шесть месяцев был зафиксирован в Астрахани (51 000 рублей), Волгограде (50 900 рублей), Пензе (50 800 рублей), Нижнем Новгороде и Ижевске — в этих городах рост составил 3%.