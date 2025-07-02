УДО или СВО: адвокаты сказали, что ждет в колонии экс-замминистра Иванова

«Перед законом все равны, и те возможности, которые представляются одним, по идее, не могут не представляться другим. Возможность воспользоваться опцией “отправки на СВО” есть и у осужденных, и у граждан, которые находятся еще на этапе предварительного следствия, и на стадии судебного разбирательства. Но по своему опыту знаю, что не всем приходит положительный ответ. И думаю, что Иванову откажут», — сказал Краснов.