УДО или СВО: адвокаты сказали, что ждет в колонии экс-замминистра Иванова

Мосгорсуд приговорил экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Aif.ru спросил адвокатов, что ждет бывшего чиновника в дальнейшем, в частности, может ли он оказаться в зоне СВО.
Приговор Иванову будет обжалован.
Иванов получил срок по делу о растрате 216 млн рублей при покупке паромов для Крыма и выводе почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Он также был оштрафован на 100 млн рублей и лишен государственных наград, в частности, двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Таже суд конфисковал имущество экс-замминистра обороны на 2,5 млрд рублей.
В свою очередь экс-подчиненный Иванова, бывший гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Финатов получил 12,5 года.
Подсудимые свою вину не признали.
В комментарии aif.ru адвокат Иванова Денис Балуев заявил, что решение Мосгорсуда будет обязательно обжаловано.
«Обязательно будем обжаловать (ред. — приговор). Сделаем это, как только получим мотивированное решение», — сказал Балуев.
Иванов хочет отправиться на СВО.
При этом адвокат рассказал, что экс-замминистра готов и очень хочет воспользоваться правом заключить контракт на участие в специальной военной операции.
«Тимур Иванов категорически хочет воспользоваться таким правом (ред. — подписать контракт для участия в СВО). В данный момент мы понимаем, что, скорее всего, это невозможно по разного рода соображениям. Однако, как только появится такое окно возможности, безусловно, он попросит об этом», — отметил Балуев.
В свою очередь адвокат общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов выразил мнение, что вряд ли Иванову разрешат заключить соответствующий контракт с Минобороны.
«Перед законом все равны, и те возможности, которые представляются одним, по идее, не могут не представляться другим. Возможность воспользоваться опцией “отправки на СВО” есть и у осужденных, и у граждан, которые находятся еще на этапе предварительного следствия, и на стадии судебного разбирательства. Но по своему опыту знаю, что не всем приходит положительный ответ. И думаю, что Иванову откажут», — сказал Краснов.
Как пояснил эксперт, учитывая тяжесть вины экс-замминистра и тот факт, что он является носителем самых высших государственных секретов, есть очень большие сомнения, что допустят его нахождение на передовой.
«Иванов — носитель самых высших государственных секретов. А теперь представьте, что он оказывается на линии боевого соприкосновения и попадает в плен или сам добровольно переходит на сторону противника, ведь ему терять нечего в принципе. То есть гостайна может стать достоянием врагов России, что нанесет еще более непоправимый ущерб министерству обороны и вооруженным силам», — пояснил Краснов.
Об УДО Иванова говорить еще рано.
Отвечая на вопрос aif.ru, можно ли сейчас обозначить сроки подачи Ивановым прошения об условно-досрочном освобождении, его адвокат Балуев сказал, что пока об этом рассуждать рано.
«Мы же “по земле ходим”, понимаем, что нам предстоит еще второй приговор по делу о взятке. И соответственно про расчет УДО можно будет говорить только когда мы увидим окончательное решение суда, чтобы произвести суммирование приговоров. И уже когда кристаллизуется финальный срок, тогда можно думать об УДО. Сейчас об этом очень рано рассуждать», — сказал Балуев.
Напомним, что в отношении Иванова расследуется дело о получении взяток на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей.
По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению Иванов вину тоже не признает.