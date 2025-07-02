Мерц: Германия, помогая Украине, не станет стороной конфликта

До этого стало известно, что в ФРГ пропал миллиард евро, выделенный на поддержку Украины. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет Мерца говорит только о восьми миллиардах. Немецкие СМИ отмечают, что в Министерстве обороны Германии возник «финансовый хаос».