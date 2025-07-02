Несмотря на оказываемую военную помощь Киеву, Германия не намерена становиться стороной конфликта на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
— Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта, — подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.
Он добавил, что необходимо предпринять все усилия для скорейшего завершения конфликта.
До этого стало известно, что в ФРГ пропал миллиард евро, выделенный на поддержку Украины. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет Мерца говорит только о восьми миллиардах. Немецкие СМИ отмечают, что в Министерстве обороны Германии возник «финансовый хаос».
8 мая на главной площади испанского Мадрида прошла акция, направленная против государственной финансовой поддержки ВСУ. Протестующие организовали выставку «Смотри, куда идут твои налоги» напротив штаба правительства страны. На плакатах, которые держали активисты, была написана информация об украинском национальном батальоне «Азов»* и общем подъеме нацистского движения в стране.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.