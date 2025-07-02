Омский ГАУ вошел в топ мировых университетов по устойчивому развитию

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) значительно укрепил свои позиции в престижном международном рейтинге THE Impact Ranking, который оценивает вклад вузов в достижение целей устойчивого развития (ЦУР). В 2025 году университет занял 63-ю строчку среди более чем 2300 учебных заведений мира, поднявшись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом.