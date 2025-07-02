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В Омске на 12 часов откладывается вылет в Москву

Также задерживаются и другие авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 июля, на 12 часов задержан вылет авиарейса в Москву из Омского аэропорта. Также длительные задержки есть и на нескольких других рейсах.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет в столицу борта компании «Аэрофлот» откладывается с 5:50 до 17:55. Также задержаны рейсы в Сочи и Новосибирск. Так, в Новосибирск самолет авиакомпании S7 Airlines вылетит только в 15:40 вместо запланированных по графику 13:10. Кроме того, задержан рейс в Адлер компании «Уральские авиалинии». Он должен был улететь в 4:10, новое время отправления на онлайн-табло — 9:30.

О причинах столь длительных задержек не сообщается.