В Омске на 12 часов откладывается вылет в Москву

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет в столицу борта компании «Аэрофлот» откладывается с 5:50 до 17:55. Также задержаны рейсы в Сочи и Новосибирск. Так, в Новосибирск самолет авиакомпании S7 Airlines вылетит только в 15:40 вместо запланированных по графику 13:10. Кроме того, задержан рейс в Адлер компании «Уральские авиалинии». Он должен был улететь в 4:10, новое время отправления на онлайн-табло — 9:30.