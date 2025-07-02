Мама, папа, я — в Самаре утвердили долгосрочную программу «Моя семья»

В Самарской области стартует долгосрочная программа «Моя семья», рассчитанная до 2030 года и продленная до 2036.
Её цель — укрепить семейные ценности, повысить рождаемость и улучшить демографическую ситуацию в регионе.
За последние годы численность населения сократилась на 87,7 тысяч человек, особенно заметно это было в период пандемии, когда естественная убыль составила 25 тысяч.
Рождаемость тоже снижается с 2016 года — сейчас рождается около 23 тысяч детей в год.
Это связано с демографическим спадом конца 90-х, когда родилось меньше людей, ныне вступающих в детородный возраст.
Однако к 2027 году ожидается рост рождаемости за счет поколения, появившегося на свет в 2000—2004 годах.
Анализ браков и разводов показал колебания: больше всего браков заключили в 2011 году (30,2 тыс.), а минимальное число разводов пришлось на 2020 год (12,8 тыс.).
Чаще всего разводятся люди в возрасте 25−39 лет.
Программа включает меры поддержки семей: создание новых культурных пространств для семейного досуга, открытие арт-парков и детских филармоний.
Также планируется расширять сеть летних лагерей, делать путевки доступнее и строить объекты отдыха для детей. До 2030 года намечено построить 10 быстровозводимых комплексов для их оздоровления.
Особое внимание уделено жилищной политике: до 2030 года должно быть построено более 8 млн кв. метров жилья. На ближайшие годы запланирован ввод по 1,6−1,7 млн кв. метров ежегодно.
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