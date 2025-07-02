В Перми возбуждено уголовное дело о распространении персональных данных в отношении бывшего сотрудника банка

Следствие установило, что директор по продажам кредитных продуктов одного из банков, ведущих деятельность в Перми, с помощью неправомерного доступа к данным о поступивших лизинговых заявках копировал эти данные и распространял их посредством электронной почты и мессенджеров третьим лицам без ведома и согласия клиентов кредитного учреждения, получая за это незаконное вознаграждение. Клиентам банка в результате поступали навязчивые телефонные звонки от кредитных брокеров с различными предложениями.