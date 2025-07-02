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Ситуация с гражданами РФ в Азербайджане: восемь задержанных арестованы

На лицах граждан РФ, задержанных в Азербайджане, заметили следы побоев.

Источник: АиФ Воронеж

Восемь российских граждан, задержанных в Баку по различным обвинениям, отправлены под арест на четыре месяца. Азербайджанское агентство АПА уточнило, что вопросы по каждому из них суд рассматривал отдельно, и уже после было вынесено общее решение.

Арестованным предъявлены обвинения, связанные якобы с перевозкой наркотиков и их распространением через интернет, а также с участием в киберпреступлениях. Власти Азербайджана утверждают, что речь идёт о двух организованных преступных группировках.

На лицах задержанных в Баку граждан РФ заметили следы побоев.

Новостной портал Minval опубликовал фотографию с гражданами РФ, которые были задержаны в Баку, на их лицах заметны следы побоев — ссадины, синяки и кровоподтеки.

Снимки были сделаны в зале Сабаильского районного суда, где рассматривался вопрос об избрании им меры пресечения.

МВД Азербайджана задержало семь сотрудников офиса агентства Sputnik в Баку.

Азербайджанское МВД сообщало о задержании семи сотрудников офиса агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Отмечалось, что правоохранительные органы страны проводят проверку сведений о деятельности этого СМИ.

Среди задержанных оказались глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгения Белоусова. Позже, по данным АПА, суд в Баку принял решение арестовать их по трем статьям УК республики — «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация имущества, добытого преступным путём».

Послу Азербайджана заявлен протест из-за недружественных действий Баку.

Министерство иностранных дел РФ заявило протест послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву из-за недружественных действий Баку. Его вызвали в российский МИД.

От дипломата потребовали немедленного освобождения российских журналистов.

Напомним, 28 июня появилась информация, что на Урале пресекли деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Также стало известно, что 1 июля в Екатеринбурге был задержан руководитель местной азербайджанской общины Шахин Шыхлински.