Ситуация с гражданами РФ в Азербайджане: восемь задержанных арестованы

Восемь российских граждан, задержанных в Баку по различным обвинениям, отправлены под арест на четыре месяца. Азербайджанское агентство АПА уточнило, что вопросы по каждому из них суд рассматривал отдельно, и уже после было вынесено общее решение.
Арестованным предъявлены обвинения, связанные якобы с перевозкой наркотиков и их распространением через интернет, а также с участием в киберпреступлениях. Власти Азербайджана утверждают, что речь идёт о двух организованных преступных группировках.
На лицах задержанных в Баку граждан РФ заметили следы побоев.
Новостной портал Minval опубликовал фотографию с гражданами РФ, которые были задержаны в Баку, на их лицах заметны следы побоев — ссадины, синяки и кровоподтеки.
Снимки были сделаны в зале Сабаильского районного суда, где рассматривался вопрос об избрании им меры пресечения.
МВД Азербайджана задержало семь сотрудников офиса агентства Sputnik в Баку.
Азербайджанское МВД сообщало о задержании семи сотрудников офиса агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Отмечалось, что правоохранительные органы страны проводят проверку сведений о деятельности этого СМИ.
Среди задержанных оказались глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгения Белоусова. Позже, по данным АПА, суд в Баку принял решение арестовать их по трем статьям УК республики — «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация имущества, добытого преступным путём».
Послу Азербайджана заявлен протест из-за недружественных действий Баку.
Министерство иностранных дел РФ заявило протест послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву из-за недружественных действий Баку. Его вызвали в российский МИД.
От дипломата потребовали немедленного освобождения российских журналистов.
Напомним, 28 июня появилась информация, что на Урале пресекли деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Также стало известно, что 1 июля в Екатеринбурге был задержан руководитель местной азербайджанской общины Шахин Шыхлински.