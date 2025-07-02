Верховный суд поставил точку в деле солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова

В 2023 году Сергей Жуков и один из продюсеров Алексей Потехин подали иск в Симоновский районный суд Москвы с требованием признать недействительными договор о передаче исключительных прав на фонограммы и соглашение о предоставлении эксклюзивной лицензии на их использование. В качестве ответчиков в деле выступили продюсер Андрей Маликов и компания «Издательство ДЖЕМ», которой тот уступил исключительные права на песни.