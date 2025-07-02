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Младенческая смертность в Башкирии за год снизилась на более чем 17%

В Башкирии младенческая смертность снизилась на 17,5%

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Башкирии обсудили вопросы динамического наблюдения и реабилитации детей раннего возраста. Особое внимание чиновники уделили помощи недоношенным новорожденным и детям с критическими состояниями.

Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, в регион каждый год рождается 2−2,5 тысячи недоношенных детей (6,6% от общего числа новорожденных). Благодаря выстроенной системе помощи выживают, как утверждает глава кабмина, более 95% таких малышей. Модель динамического наблюдения, по данным правительства, позволила снизить показатель младенческой смертности с 4 до 3,3 промилле за год.

В Республиканской детской клинической больнице работает консультативно-диагностическое отделение для детей до трех лет. В специальном регистре наблюдается 1 645 пациентов, родившихся с низкой массой тела. За время работы отделения осмотрено 3 296 детей, проведено 1 230 исследований, 114 малышей направлены на реабилитацию в центр «Салют».

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отметил положительную динамику демографических показателей за последние пять лет. Андрей Назаров поручил подготовить доклад о снижении младенческой смертности по итогам первого полугодия для рассмотрения на заседании правительства.

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