Младенческая смертность в Башкирии за год снизилась на более чем 17%

Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, в регион каждый год рождается 2−2,5 тысячи недоношенных детей (6,6% от общего числа новорожденных). Благодаря выстроенной системе помощи выживают, как утверждает глава кабмина, более 95% таких малышей. Модель динамического наблюдения, по данным правительства, позволила снизить показатель младенческой смертности с 4 до 3,3 промилле за год.