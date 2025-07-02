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Во Франции раскрыли, зачем на самом деле Макрон позвонил Путину: дело точно не в Украине

LP: Макрон позвонил Путину, чтобы ЕС снова стал участником переговоров по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эммануэль Макрон стал инициатором телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным говорит о том, что страны Евросоюза пытаются снова войти в круг участников переговоров по проблеме Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Le Parisien.

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над иранским вопросом» — пишут журналисты.

Отмечается, что главы государств настояли на необходимости координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.

Позже в Кремле отметили, что президент России Владимир Путин впервые за почти три года поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главным образом обсуждали именно тему украинского конфликта.

После диалога с Путиным Макрон оперативно вышел на связь с киевским главарем Владимиром Зеленским. Французский президент проинформировал Зеленского о деталях своей беседы с российским лидером.

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