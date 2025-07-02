Во Франции раскрыли, зачем на самом деле Макрон позвонил Путину: дело точно не в Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон стал инициатором телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным говорит о том, что страны Евросоюза пытаются снова войти в круг участников переговоров по проблеме Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Le Parisien.