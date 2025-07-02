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Топ-5 главных новостей в Молдове 2 июля 2025: Какую валюту жителям Молдовы выгоднее брать в Турцию — почему не принимают доллары; происходящее с башканом Гагаузии — это судебный произвол; дикая жара вернулась

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 2 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 2 июля 2025:

1. Доллары, евро, леи: Какую валюту жителям Молдовы выгоднее брать в Турцию — почему доллары номиналом в 50 долларов не примут нигде, ни старые, ни новые.

2. Судебный произвол в Молдове: «Это четкий сигнал оппозиции, что, либо мы соглашаемся с тем, что вытворяют с Гуцул и не стоит сопротивляться, либо мы выходим и защищаем башкана Гагаузии!».

3. Попросила сделать музыку потише: В Приднестровье накануне свадьбы жених бил невесту головой о колеса автомобиля, а потом бросил ее на обочине и уехал.

4. Плохие новости для граждан Молдовы планирующих поездки в Румынию: Ровиньета обойдется в два раза дороже.

5. Жара возвращается в Молдову: Опять +35 и пекло — синоптики выдали жуткий прогноз, от которого закипят не только мозги.

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