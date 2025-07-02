Украинский суд заочно дал актеру Гогунскому 12 лет за поддержку СВО

Будучи уроженцем Кременчуга, Гогунский после начала специальной военной операции (СВО) открыто выразил поддержку российским военнослужащим, участвовал в благотворительных концертах для участников СВО в различных российских городах. В частности, он выступал с концертами в Донецке и Мариуполе для сотрудников Росгвардии, МВД и МЧС, а также членов их семей.