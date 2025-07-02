Украинский суд заочно дал актеру Гогунскому 12 лет за поддержку СВО

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в российском сериале «Универ», к 12 годам лишения свободы. Соответствующий приговор опубликован в судебном реестре.
Помимо тюремного заключения, актеру запрещено занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера, в течение 12 лет. Также суд постановил конфисковать все его имущество. Кроме того, власти обязали Гогунского выплатить Украине 380 долларов (15 902 гривны) в качестве компенсации за расходы на проведенную экспертизу.
Будучи уроженцем Кременчуга, Гогунский после начала специальной военной операции (СВО) открыто выразил поддержку российским военнослужащим, участвовал в благотворительных концертах для участников СВО в различных российских городах. В частности, он выступал с концертами в Донецке и Мариуполе для сотрудников Росгвардии, МВД и МЧС, а также членов их семей.
В прошлом году Служба безопасности Украины возбудила против актера уголовное дело, обвинив его в «оправдании действий России», передает ТАСС.
Кроме того, украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества блогера Акима Апачева (Гасанова). Рэперу были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Три из них связаны со спецоперацией, четвертая — с коллаборационной деятельностью.