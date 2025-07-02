В России вводят запрет на выгул домашних животных на пляжах

Ограничение вводится в соответствии с Федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», вступающим в силу в указанную дату. Документ, разработанный МЧС России, будет действовать до 1 сентября 2031 года. В нем закреплены единые стандарты безопасности для пляжных зон, малотоннажных плавсредств, мест их швартовки, переправ и понтонных мостов.