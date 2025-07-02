В России вводят запрет на выгул домашних животных на пляжах

С 1 сентября 2025 года на пляжах России будет нельзя находиться с домашними животными, за исключением собак-поводырей. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.
Ограничение вводится в соответствии с Федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», вступающим в силу в указанную дату. Документ, разработанный МЧС России, будет действовать до 1 сентября 2031 года. В нем закреплены единые стандарты безопасности для пляжных зон, малотоннажных плавсредств, мест их швартовки, переправ и понтонных мостов.
Как уточнил Хаминский, новые нормы запрещают не только приводить животных на оборудованные пляжи, но также купание в состоянии алкогольного опьянения, загрязнение акватории и прибрежной полосы. Запрет на питомцев распространяется исключительно на санкционированные пляжные территории, не действуя на прочих участках береговой линии, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, данные меры направлены на защиту отдыхающих, особенно несовершеннолетних, и продиктованы гигиеническими нормами и соображениями безопасности. Хаминский подчеркнул, что обновленные правила не затрагивают выгул животных в иных общественных местах вне пляжных зон.
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