Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в Калифорнии, объявлена эвакуация

На севере штата Калифорния, в округе Йоло, произошел мощный взрыв на складе, где хранились фейерверки. В результате взрыва начался пожар, и местные власти объявили о создании зоны эвакуации. Об этом в среду, 2 июля, сообщил офис шерифа округа на странице в соцсети Facebook*.
Власти призывали жителей избегать района Эспарто и Мэдисона, где произошел инцидент, чтобы не мешать работе пожарных и спасателей. Установлена зона эвакуации радиусом в 1,6 километра вокруг места происшествия.
Причины взрыва на складе фейерверков в настоящее время остаются неизвестными.
15 мая в испанском городе Алькала-де-Гуадаира, где проживает около 77 тысяч человек, после взрыва на заводе образовалось токсичное облако. Инцидент произошел из-за пожара на складе, где хранились растворители. Местные власти обратились к жителям с призывом не покидать дома и герметично закрыть окна и двери, чтобы снизить риск отравления.
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