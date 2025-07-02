Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в Калифорнии, объявлена эвакуация

15 мая в испанском городе Алькала-де-Гуадаира, где проживает около 77 тысяч человек, после взрыва на заводе образовалось токсичное облако. Инцидент произошел из-за пожара на складе, где хранились растворители. Местные власти обратились к жителям с призывом не покидать дома и герметично закрыть окна и двери, чтобы снизить риск отравления.