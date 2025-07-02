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Валерий, прости, мы все променяли, — Виктор Сойфер написал письмо другу Грушину

Академик и президент «Аэрокоса» Виктор Сойфер опубликовал воспоминания о давнем друге, композиторе Валерии Грушине.

Академик и президент «Аэрокоса» Виктор Сойфер опубликовал воспоминания о давнем друге, композиторе Валерии Грушине.

Автор вспоминает, как много лет назад они вместе начинали взрослую жизнь: подавали документы в институт, работали на заводе, учились, дружили.

Он описывает те времена с теплотой и грустью — звонки трамвая, занятия в аудиториях, первые песни, студенческие концерты и появление авторской песни в их жизни.

Валерий Грушин погиб молодым, в 1967 году, спасая детей на реке Уде. Но его наследие живёт в музыке, стихах, в памяти людей и в ежегодном фестивале авторской песни, который носил его имя.

Однако теперь фестиваль проходит без привычного названия, и автор сожалеет, что некоторые люди использовали имя Грушина в коммерческих целях.

Но Сойфер верит, что время всё исправит «В нынешнем году фестиваль пройдет безымянно, но я уверен, что все участники будут говорить: “Я был на Грушинском”.

Прости, Валерий, своих бывших друзей, которые разменяли твое славное имя на деньги. Прости меня за то, что не сумел помешать им это сделать.

Но я уверен, что время все расставит по своим местам и Грушинский фестиваль вернется на Самарскую землю. И мы еще встретимся на нем. Обязательно встретимся.", — пишет Сойфер.

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