Россиянам напомнили о запрете выгула домашних животных на пляжах с сентября

С 1 сентября 2024 года на российских пляжах вводится запрет на выгул домашних животных, за исключением собак-поводырей. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в комментарии РИА Новости.
«Такое требование вызвано тем, что приоритет в общественном месте имеют люди, а особенно дети. При этом животные могут напугать купающихся, укусить, справить естественные надобности», — сказал эксперт.
Указанные нормы содержатся в проекте приказа МЧС России, срок действия которого предусмотрен с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.
Как пояснил юрист, ограничение на нахождение домашних животных распространяется исключительно на официальные пляжные зоны и не затрагивает остальные участки береговой линии водоемов.
Хаминский особо отметил, что нововведение не ограничивает право граждан на выгул домашних животных за пределами обозначенных территорий. Ранее KP.RU подробно писал о законах, вступающих в силу 1 июля 2025 года.