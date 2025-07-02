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Россиянам напомнили о запрете выгула домашних животных на пляжах с сентября

Юрист Хаминский: с 1 сентября будет запрещен выгул домашних животных на пляжах.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2024 года на российских пляжах вводится запрет на выгул домашних животных, за исключением собак-поводырей. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в комментарии РИА Новости.

«Такое требование вызвано тем, что приоритет в общественном месте имеют люди, а особенно дети. При этом животные могут напугать купающихся, укусить, справить естественные надобности», — сказал эксперт.

Указанные нормы содержатся в проекте приказа МЧС России, срок действия которого предусмотрен с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Как пояснил юрист, ограничение на нахождение домашних животных распространяется исключительно на официальные пляжные зоны и не затрагивает остальные участки береговой линии водоемов.

Хаминский особо отметил, что нововведение не ограничивает право граждан на выгул домашних животных за пределами обозначенных территорий. Ранее KP.RU подробно писал о законах, вступающих в силу 1 июля 2025 года.