Онколог Черемушкин назвал болезни, которые часто по ошибке лечат вместо рака

— Любые потемнения на снимках могут насторожить врача. К примеру, хронические инфекционные болезни печени — гепатиты B и C — приводят к гибели части клеток органа. Некрозные ткани на снимке выглядят как новообразование. Хотя в запущенной стадии хроническая форма гепатитов легко может спровоцировать рак, — отметил специалист. — Потемнения на снимках почек тоже можно принять за рак, поэтому сразу назначают дополнительные обследования, чтобы исключить эту вероятность. Камни в почках можно спутать с опухолью лоханки, потому что оба эти недуга возникают в мочевыводящих путях. Однако при детальном обследовании отличить камень от новообразования легко, потому что в нем не будет питающих сосудов.