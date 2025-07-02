В Иркутской области составили 95 протоколов из-за оставления детей у воды

В Иркутской области зафиксировано 95 случаев безнадзорного пребывания детей у водоемов — в отношении родителей и законных представителей составлены административные протоколы. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, проверки проводятся в рамках профилактических мероприятий по снижению числа происшествий с участием несовершеннолетних на воде.
— В летний зной люди чаще проводят время у воды, поэтому возрастает риск несчастных случаев, в том числе с детьми. Основная причина происшествий — купание в необорудованных местах. Обращаюсь к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности на воде и быть в этом примером для своих детей, — отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.
Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совместно с полицией и представителями муниципалитетов проводят регулярные рейды на берегах и акваториях. Родители, чьи дети отдыхают без присмотра взрослых, привлекаются к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Нарушения выявлены в ряде районов области, включая Иркутск, Ангарск, Нижнеудинск и Ольхонский район. Санкции могут включать предупреждение или административный штраф.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье пять человек эвакуировали из подтопленных домов.