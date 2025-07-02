В Иркутской области составили 95 протоколов из-за оставления детей у воды

— В летний зной люди чаще проводят время у воды, поэтому возрастает риск несчастных случаев, в том числе с детьми. Основная причина происшествий — купание в необорудованных местах. Обращаюсь к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности на воде и быть в этом примером для своих детей, — отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.