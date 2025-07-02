Тепло и без осадков. Какую погоду обещают белорусские синоптики сегодня

Небольшие дожди прогнозируются лишь местами по крайнему востоку республики. Ветер северо-западный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, в отдельных районах по востоку 15−18 м/с.
Воздух прогреется до 21 градуса по востоку, до 30 — по западу.
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Небольшие дожди прогнозируются лишь местами по крайнему востоку республики. Ветер северо-западный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с, в отдельных районах по востоку 15−18 м/с.
Воздух прогреется до 21 градуса по востоку, до 30 — по западу.