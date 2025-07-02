Тепло и без осадков. Какую погоду обещают белорусские синоптики сегодня

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.