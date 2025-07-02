Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений

ЛДПР запустит Telegram-бот «Обоюдно» для знакомств и отношений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ЛДПР запустит собственный Telegram-бот «Обоюдно» для честных знакомств и отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

«Мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений “Обоюдно”. Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации — только проверенные данные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бот будет работать в Telegram, он поможет в поиске единомышленников и создания семей. В сообщении подчеркивается, что алгоритм рекомендаций будет действовать не только по геоданным, но и поможет найти «близкого по духу и увлечениям человека».

«Технически бот будет поддерживать формат не только фото, но и видео, что очень удобно для подтверждения реальности существования владельцев размещаемых анкет», — рассказали в пресс-службе ЛДПР.

Кроме того, в Telegram-боте все пользователи будут верифицированы, а система проверки анкет настолько качественная, что защитит от мошенников, пустых страниц и мигрантов, «которые хотят познакомиться с гражданами России с нечестными намерениями», заявили в партии.

Как отметили в пресс-службе, в стране много одиноких людей, а должно быть «больше русских крепких семей», новый бот будет способствовать решению этой задачи.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше