Украинской певице Оле Поляковой могут отказать во въезде в РФ

Оля Полякова — украинская певица, телеведущая и актриса. В начале творческого пути она записала совместные работы с коллективом «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко. Известность артистке принесли композиции «#Шлёпки» и «Russian Style». Кроме того, её сингл «Королева ночи» стал саундтреком к сериалу «Папик».