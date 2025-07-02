Украинской певице Оле Поляковой могут отказать во въезде в РФ

Украинская исполнительница и телеведущая Оля Полякова рискует столкнуться с ограничениями при пересечении границы Российской Федерации. Артистке могут отказать в посещении страны. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — пояснил собеседник РИА «Новости».
Вероятной причиной возможного запрета могут стать высказывания в адрес специальной военной операции. Оля Полякова в минувшем году направляла гуманитарные грузы для вооруженных сил Украины, а также провела выступление перед украинскими военнослужащими. Открытая поддержка украинской стороны, выраженная артисткой, способна создать препятствия для визита в Россию.
Оля Полякова — украинская певица, телеведущая и актриса. В начале творческого пути она записала совместные работы с коллективом «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко. Известность артистке принесли композиции «#Шлёпки» и «Russian Style». Кроме того, её сингл «Королева ночи» стал саундтреком к сериалу «Папик».
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