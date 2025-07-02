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Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств», — сказано в сообщении с данными на 7 часов утра.

При этом выезд из Крыма свободен — со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.

Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.