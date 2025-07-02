Определились все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира по футболу

Немецкая «Боруссия» из Дортмунда обыграла мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. Таким образом клуб стал последним четвертьфиналистом клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте в штате Джорджия, США.
Победные два гола забил Серу Гирасси, а единственный мяч в составе мексиканского клуба на счету Хермана Бертераме. Уточняется, что в четвертьфинале «Боруссия» сыграет с испанским «Реалом».
Всего в турнире участвуют 32 команды, а финал чемпионата состоится 13 июля, передает ТАСС.
1 июля «Манчестер Сити» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» со счетом 3:4 в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира. Заключительный победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо. В четвертьфинала «Аль-Хиляль» встретится с бразильским «Флуминенсе».
В конце июня английский футбольный клуб «Челси» одержал убедительную победу над командой «Эсперанс» из Туниса в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира — 2025, завершив матч со счетом 3:0. Встреча состоялась ночью с 24 на 25 июня.