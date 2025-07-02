Определились все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира по футболу

В конце июня английский футбольный клуб «Челси» одержал убедительную победу над командой «Эсперанс» из Туниса в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира — 2025, завершив матч со счетом 3:0. Встреча состоялась ночью с 24 на 25 июня.