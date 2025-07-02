В Госдуме хотят внести изменения в проект о «российской полке»

Миронов отметил, что действующая версия законопроекта касается только непродовольственных товаров, тогда как цены на продукты питания продолжают расти. Он также обратил внимание на то, что крупные торговые сети чаще сотрудничают с агрохолдингами и посредниками, вследствие чего мелкие и средние фермеры вытесняются с рынка, увеличиваются логистические издержки и возрастает стоимость продуктов для конечного потребителя. По его словам, новая инициатива должна сделать «российскую полку» не формальным отчетом, а реальным инструментом социальной справедливости.