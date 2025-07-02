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ПВО РФ уничтожили 5 БПЛА за ночь

Силы российских ПВО отразили очередную атаку ВСУ. Ночью наши зенитчики уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Воздушное нападение было отражено над Курской, Ростовской областями и Крымом.

ПВО РФ уничтожили 5 БПЛА за ночь.

Силы российских ПВО отразили очередную атаку ВСУ. Ночью наши зенитчики уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Воздушное нападение было отражено над Курской, Ростовской областями и Крымом.

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