Врач Мясников заявил, что заказывает свои сны

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что умеет заказывать себе сны.
Он пояснил, что в поверхностной фазе сна человек видит наиболее яркие сновидения. Этой особенностью Мясников иногда пользуется, когда просыпается среди ночи.
— Я себе заказываю сон: «Я хочу ночью полетать во сне». И иногда удается. Я до сих пор летаю во сне, получаю огромное удовольствие, — заявил врач.
Согласно исследованиям, сны о работе видит каждый третий россиянин. Каждый третий респондент даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Аналитики отметили тенденцию, что женщины видят сны о трудовых буднях чаще мужчин, 36 процентов против 34 процентов соответственно. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему россиянам снится работа и как избавиться от этих кошмаров.
Ранее врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила, как улучшить качество ночного отдыха. Она напомнила, что ночью вырабатывается мелатонин, который является мощным антиоксидантом и положительно влияет на здоровье.