Врач Мясников заявил, что заказывает свои сны

Согласно исследованиям, сны о работе видит каждый третий россиянин. Каждый третий респондент даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Аналитики отметили тенденцию, что женщины видят сны о трудовых буднях чаще мужчин, 36 процентов против 34 процентов соответственно. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему россиянам снится работа и как избавиться от этих кошмаров.