В Перми завершен ремонт двух участков улицы Куйбышева

Ремонтные работы продолжаются и на других участках в Ленинском районе. Так, на улице Максима Горького на участке от Монастырской до Ленина отремонтированы тротуары, уложен верхний слой дорожного покрытия. На Екатерининской между улицами Максима Горького и Попова завершается укладка выравнивающего слоя. На участке улицы Верхне-Курьинской от 2-й Линии до дороги Дружбы обновлено дорожное покрытие и отремонтированы тротуары.